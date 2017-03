Tallinna keskmine korteriomanik teenis aastaga 8000 eurot

Tallinna keskmise korteri turuväärtus jõudis veebruaris ligi 88 800 euroni, ehk keskmise korteri omanik teenis aastaga kinnisvarahinna tõusult 7971 eurot, näitab Center Kinnisvara värske turuülevaade.

Veebruaris ulatus Tallinna korteriturul keskmine ruutmeetrihind 1714 euroni. Arvestades keskmise Tallinna korteri suurust ( 51,8 ruutmeetrit, Statistikaameti andmeil), teeb see keskmise korteri turuväärtuseks 88 768 eurot mis on ligi 8000 eurot enam, kui mullu veebruaris.

“Lollikindlat, ratsa-rikkaks kinnisvaraturgu tagasi ei tule, sest Eestis tegutsevatel pankadel on piisavalt tahet ja võimu selle ärahoidmiseks. Kuid me oleme selgelt turufaasis, kus Tallinna kinnisvara omamine on omanikule tulus, rõhutas Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer.”

Veebruaris vahetas Tallinna korteriturul omanikku 682 korterit ja 70,9 miljonit eurot. Keskmiseks tehinguhinnaks kujunes veebruaris 103 892 eurot.

Ühe kuu keskmine tehinguhind erineb keskmise Tallinna korteri turuväärtusest, kuna ost-müük on aktiivsem turu kallimate ja kvaliteetsemate korterite poolel.