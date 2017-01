Eelmisel aastal maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 1627 eurot, mis on viis protsenti enam kui aasta varem, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat. Tallinna kalleim korter müüdi eelmisel aastal 1,3 miljoni eest ja täpselt miljoniga vahetas omanikku kaks eramaja.

2016. aastal tehti Tallinnas korteritega 9171 ostu-müügitehingut, mis on samuti viis protsenti rohkem kui 2015. aastal.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul näitab 2015. ja 2016. aasta võrdlus, et kuigi statistiliselt on justkui hinnatõus, siis on selle taga pigem uute korterite osakaalu kasv kõigist tehingutest. "Ehk teisisõnu, korterid ei ole kallimaks läinud, vaid kallimate korteritega tehti rohkem tehinguid,” lisas Vahter.

“Tõsi, et Tallinnas ehitatakse palju, aga see pigem hoiab hinnad kontrolli all, mitte ei tõsta neid. Raha on sektoris praegu palju. Raha pressib pealinnas peale mitte pankadest, vaid erasektorist. Kinnisvara on kuum ja tõmbab huvilisi teistest ärivaldkondadest ning lisaks ka läbi ühisrahastuse tavakodanikke,” rääkis Vahter.

Kinnisvaraekspert prognoosis, et korterite hinnad jäävad Tallinnas mullusega samale tasemele ja pigem saab sama raha eest targema ja parema kodu. “Ka üürihinnad ei kasva. Seoses konkurentsi tihenemisega on pigem surve all uutes majades asuvate kallimate üürikorterite hinnad vahemikus 550-600 eurot, kus võib olla sadakond eurot alanemisruumi.”

2016. aastal tehti Tallinnas majadega 347 tehingut, mis on üheksa protsenti vähem kui aasta tagasi. Elamumaaga sooritati 137 tehingut, mis on tervelt 29 protsenti vähem kui aasta tagasi.