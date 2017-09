Tallinna korterite mediaanhind püstitas uue rekordi

Eesti korteriomanditega tehtud tehingute mediaanhind tõusis tänavu esimesel poolaastal 1 219 euroni ruutmeetri kohta, mis on 5,8% kõrgem kui aasta tagasi. Tallinnas kerkis korteriomandite ruutmeetri mediaanhind 1 636 euroni, mis on uus rekordtase, selgub maa-ameti turuanalüüsist.

„Korteriomandite mediaanhind jätkas aasta esimeses pooles tõusu kõikides maakondades, sealjuures kasvas ka tehingute koguväärtus ja arv,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. „Tehingute koguväärtus oli 708 miljonit eurot – kasv oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga koguni 20,8 protsenti. Tehinguid oli kokku 11 057, seda on 11 protsenti enam kui aasta tagasi,“ selgitas Tiits.

Laenuga finantseeritud tehingute osakaal oli 2017. aasta esimesel poolel 47%– see on viimaste aastate kõrgeim näitaja. Müüjate seas on juriidiliste isikute osakaal jätkuvalt suurenenud. Eraisikutest müüjate osakaal oli 2017. aasta esimesel poolel madalaim alates 2009. aasta teisest poolaastast.

Tehingute mediaanhind tõusis 2017. aasta esimesel poolel 1 219 euroni ruutmeetri kohta, mis on 5,8 protsenti kõrgem kui eelmise aasta esimesel ja 1,1 protsenti kõrgem kui eelmise aasta teisel poolel. Uute korterite müügi ehk esmamüügi osakaal aasta esimesel poolel oli 16,7 protsenti. Näitaja on võrreldes eelmise perioodiga langenud, kuid siiski kõrge.

Tallinnas oli korteriomandite ruutmeetri mediaanhind 2017. aasta esimesel poolel 1 636 eurot, mis on uus rekordtase. Tallinnas tõusis korteriomandite mediaanhind võrreldes aastataguse ajaga kõikides linnaosades. Mediaanhind Tallinna esmamüükidel võrreldes 2016. aasta teise poolega langes 3,6 protsenti, kuid see ei viita üldisele hinnalangusele, vaid on selgitatav tehingute struktuuri ja asukoha mõjudega.

Tartu maakonna korteriomandite mediaanhind saavutas samuti rekordtaseme. Maakonna kõrgeim korteriomandi ruutmeetri mediaanhind oli Luunja vallas 1 310 eurot, Tartu vallas 1 291 eurot, Ülenurme vallas 1 281 eurot ning Tartu linnas 1 236 eurot. Tartu ümbruses asuvate valdade kõrgem mediaanhind võrreldes Tartu linna hindadega tuleneb valdavalt uusarendustest.

Pärnu maakonnas näitas olulist kasvu nii tehinguaktiivsus kui ka mediaanhind. Ida-Viru maakonnas tehinguaktiivsus tõusis, kuid hinnatase jäi stabiilseks.