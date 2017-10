Tallinna korteritehingute arv on väikses tõusus

Maa-ameti andmetel tehti 2017 III kvartalis Tallinnas 2381 korteriomanditehingut. Korteritehingute arv suurenes aastaga 2,5%, selgub Adaur kinnisvara ülevaatest.

Tehingute keskmine hind oli 1743 €/m². See näitaja on eelmisest aastast mõõduka 4,5% enam. Kiire korteritehignute hinnatõus on taltunud eelkõige seetõttu, et tehingute struktuuris enam olulisi muutusi ei ole ehk uute korterite hindatõstev osakaal ei ole enam suurenemas.

Korteritehingute rahaline käive 2017 III kvartalis oli 231 miljonit eurot. Korteritehingute käive on tehingute arvu ja hinnatõusu toel kerkinud aastaga 6,8%.

Keskmine korteritehingu maksumus oli 96 864 eurot ehk eelmisest aastast 4,1% enam. Keskmise korteritehingu suhteliselt kõrge maksumus peegeldab uute korterite tehingute suurt osakaalu, mis küündib Tallinnas tehingute arvust kolmandikuni.