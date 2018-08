Tallinna korteriturg kuivas augustis kokku

2017. aasta augustis tehti Tallinna linna korteriturul 866 tehingut mediaanhinnaga 1712 €/m2. Tänavu augustis on kuu eelviimase kuupäeva seisuga tehtud 578 tehingut mediaanhinnaga 1694 €/m2. Kuna internetis avalikult kasutatavasse andmebaasi jõuavad turu andmed mõningase viivitusega, kasvab septembri keskpaigaks augustis tehtud tehingute kogumaht prognoositavalt 700 juurde, mida on aga ligi 20% võrra vähem kui eelneva aasta augustis. Paralleelselt võis augusti jooksul tehingute arvu varasemast suuremat alanemist märgata ka aktiivseimates Eesti väikelinnades.

Tehingute arvu langus on aset leidnud ennekõike uute korterite müügi osas, mistõttu on pidurdunud ka mediaanhinna kasv. Vaadates augusti jooksul broneeritud ja müüdud uute korterite mahtu, siis on ostuhuvi võrreldes varasemate perioodidega nii maaklerite, hindajate kui ka arendajate sõnul alanenud. Suvised ilmad on siinkohal olnud põhiliseks impulsiks, kuid lisaks hooajalistele teguritele on aga järjest enam märgata muid asjaolusid, mis viitavad kinnisvaraturu perspektiivsele jahenemisele. Korterelamute ehitamiseks väljastatud ehituslubade mahud on asunud teist kvartalit järjest alanema, eluasemeprojektide finantseerimismahud ei ole enam varasemat kasvu jätkanud ning paralleelselt on ostuhuvi kasv asunud vaibuma.