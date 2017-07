Tallinna lennujaam: ehitustööd on arvestatud minuti täpsusega

Tallinna lennujaama avalike suhete juhi Priit Koffi sõnul toimuvad lennujaama õhtused ehitustööd täpse graafiku alusel, et hommikul saaks uute lendudega alustada. Teatud erandeid õhtul hilinevate lendude osas küll tehakse, kuid selleks on vaja luba ehitajalt.

Eile kirjutas Ärileht Nordica Nice'i-Tallinna lennust, mis pidi laupäeva õhtul Tallinna lennujaamas maanduma kell 23.55, kuid hilines vastutuule tõttu 55 minutit. Kuna Tallinna lennujaama öised ehitustööd algavad 00.30, siis suunati lend edasi Helsingi lennujaama.

Priit Koff selgitas, et antud olukorras ei olnud tõesti võimalik ehitustöödega oodata 20 minutit, et lennuk saaks maanduda. "Ehitus toimub lennuraja keskmises osas ning seal töötab korraga mitukümmend ühikut tehnikat. Kuna ehituseks on öösel mõeldud ainult 5 tundi ja 30 minutit, siis on iga minut arvel," rääkis ta.

"Kuna asfalt peab öösel kuivama ja olema hommikul kella kuueks kasutuseks valmis, siis peame hilinemiste korral küsima ehitajalt, kas töödega annab mõne minuti oodata või mitte. Me oleme sellel ehitusperioodil teinud eradid 17 hilinenud lennule, kuid seekord polnud 20-minutiline tööde edasilükkamine võimalik," rääkis Koff. Murekoht on nimelt see, et kella kuue ajal hommikul väljub Tallinnast mitu lendu ja kui lennurada pole selleks ajaks kasutuskõlblik, siis peavad kõik need reisijad omakorda ootama.

Helsingis ööbimise maksab kinni lennufirma ise ehk laupäevase ööbimise tasus Nordica. "Me oleme aegsasti teavitanud kõiki lennufirmasid ehitustöödest ja toonitanud, et töö käib minutite järgi," selgitas Koff.

Vaatamata laupäevase lennu reisijate pahameelele on Tallinna lennujaam ehitustööde ajastamisega suhteliselt liberaalne. "Riia lennujaamas toimusid ehitustööd keskööst kella kuueni hommikul ja nad ei teinud ühtegi erandit. Vilniuse lennujaam suleti täielikult ehituse ajaks ja kõik lennud suunati ümber Kaunasesse," ütles Koff.