Tallinna Lennujaam kasvas mullu võimsalt

"Kuigi meie investeeringute ja infrastruktuuri arendustegevuste maht on juba täna väga suur, on oluline alustada juba sel aastal ka järgmise arenguperioodi ettevalmistust. Majanduskasvu perioodil on oluline selgitada välja kõige vajalikumad arendusprojektid ja kindlustada neile ressurss, et saaksime igapäevatöö kõrvalt hakkama ka uute opereerimise kvaliteedi tõusu ning äriarendust tagavate väljakutsetega," kirjutas Dubout.

2018. aastal on reisijanumbrite prognoosi alusel oodata taaskord rekordarvu reisijaid. "Meie väljakutseks sealjuures on saada hakkama väga kiire kasvuga. Järgmisel aastal alustame Tallinna lennujaama reisiterminali laienduse planeerimist eesmärgiga suurendada reisiterminali läbilaskevõimet 2,6 miljonilt reisijalt kuni 6 miljoni reisijani aastas," ütles Dubout.