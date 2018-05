Tallinna lennujaam kasvatas reisijate arvu

Aprillis taasavas Nordica hooajalised otseliinid Nice’i ja Spliti, samuti uued ühendused Kopenhaagenisse ja Kiiev Žulianõ lennujaama. Kokku toimusid aprillis regulaarlennud 32 sihtkohta, regulaarlendude keskmine täituvus oli 71%. Nelja kuu kokkuvõttes on Nordica teenindanud 22% ja Air Baltic 16% kõikidest reisijatest, odavlennufirmade osakaal jäi samuti 16% juurde.

Regulaarlendudest veelgi kiiremas tempos on kasvanud tšarerreisijate arv: kui I kvartalis oli see keskmiselt 27%, siis aprillis lausa 48%. Tšarterlendude sihtkohad on hooajale vastavalt traditsioonilised – kolmandik pakettreisijatest lendasid Antalyasse, kolmandik Egiptuse kuurortidesse ning ülejäänud jagunesid Hispaania, Kreeka, Maroko ja muude riikide vahel.