Tallinna lennujaama juht: Kuressaare liinil on nõudlus suuremale lennukile olemas

Saaremaa ettevõtjate liidu konveretsil kinnitas Mürk-Dubout, et saarlaste ootused käimasolevas hankes suuremale, 40-kohalisele liinilennukile on igati põhjendatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka rahvusvaheliste tšarterliiinide taastoomine Kuressaarde poleks tema sõnul utoopiline. Enne oleks aga vaja täpsemad suunad ja eesmärgid paika panna.

Kuressaare lennujaam oleks tihedamaks lennuliikluseks valmis.

"Saaremaa lennuliikluse kasv on olnud küll märkimisväärne. 2018. aastal oli Saaremaa reisijate arv üle 18 000, koos tšarterliinidega üle 23 000. See on märkimisvääre kasv olnud juba neljandat-viiendat aastat järjest ja kindlasti oleks Saaremaale ka suuremat lennukit vaja, sest nõudlus on olemas," kinnitas Mürk-Dubout.

"Kui me räägime tšarterliikluse tekitamisest, siis selleks, et üks lennuliin tekiks, on kõigepealt vaja veidi algkapitali, kindlasti teha rahvusvahelist turundust. Lennujaama infrastruktuur on Saaremaal täiesti olemas ja ka suuremaks koormuseks igati valmis," lisas ta.