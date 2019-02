Tallinna lennujaama juht: oleme perifeerne turg ja lennufirmad võtavad siia tulles riske. Aga me ei jäta võitlust

Kohalik lennufirma tekitab konkurentsi ning huvi teistelgi lennufirmadel siia lennata. Läti lennufirma Air Baltic on oma kohalolu ja mahte Tallinnas suurendanud, aga kas see on jätkusuutlik, või tõmmatakse konkurentsi vähenemisel end tagasi ja meie reisijad kannatavad?

Kas ja kuidas mõjutab Briti maineka lennufirma British Airways lahkumine Tallinna lennujaama mainet? Kuidas suurendada Tallinna atraktiivsust ning mis on saanud pööringureisijatest, räägib Tallinna lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout.

Nordica tõmbab mahte kokku. Kuivõrd oluline on rahvusliku lennufirma olemasolu lennujaamale ja kogu riigile?

Kui räägime ühendatavusest ja nii väiksest riigist nagu Eesti, siis koduvedaja olemasolu ning selle jätkusuutlikkus...