Tallinna Lennujaama juht siirdub Tallinkisse

Tallink Grupp teatas täna hommikul börsile, et kontserni juhatuse koosseisus on viidud läbi muudatused. Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene ettepanekul kinnitas ettevõtte nõukogu juhatuse uue liikmena alates 15. aprillist ametisse Piret Mürk-Dubout.

Samas rahuldas ettevõtte nõukogu senise juhatuse liikme Andres Hundi palve ta juhatusest tagasi kutsuda. Andres Hundi volitused lõpevad 26. veebruaril.

„Olen veendunud, et Piret toob Tallinki kollektiivi uusi mõtteid, teadmisi ja energiat ning tema vastutusaladeks saavad just need valdkonnad, kus ta on varasemalt enim saavutanud ning mis on tema tugevused," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Andres Hunt tegi otsuse pärast pikki aastaid Tallink Grupist lahkuda ja kaaluda uusi võimalusi. Tallink Grupi juhatuse ja kogu Tallink Grupi pere nimel soovin ma Andresele edasiseks kõike head ning tänan teda pikaaegse ja märkimisväärse panuse eest meie ettevõtte arengusse," lausus Nõgene.

Mürk-Dubout sõnul ei tulnud otsus ametikohta vahetada kergelt. „Olen viimased kolm aastat koos meeskonnaga töötanud selle nimel, et meie riigi üks olulisemaid väravaid areneks ning annaks edasi positiivseid emotsioone nii eestlastele kui ka meie külalistele," ütles Mürk-Dubout.

Tallinna Lennujaama nõukogu esimehe Märten Vaikmaa sõnul on Pireti panus lennujaama arengusse olnud erakordne. „Kõik projektid on edukalt ellu viidud, lennujaama reisijate arv on kerkinud kolme miljoni reisijani ning paigas on lennujaama pikaajaline arengustrateegia, mille alusel saab lennujaama tegevust planeerida järgmisteks aastakümneteks. Tänan Piretit suurepärase töö eest ning soovin talle edu järgmiste väljakutsetega," ütles Vaikmaa.