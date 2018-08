Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas 16 protsenti

Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas esimesel poolaastal võrreldes eelmise aastaga ligi 16%, lennujaama on läbinud 1,37 miljonit reisijat, ehk keskmiselt 7 600 reisijat päevas.

Kontserni müügitulu kasvas 12,8%. Aasta esimese kuue kuu kasum oli 3,8 miljonit eurot ehk 10,4% suurem kui 2017. aastal.

Müügitulude kasv on osaliselt mõjutatud reisijate arvu kas­vust ja teiseks ilmastikust. Lennundustulud kasvasid 10,9% ning mittelennundustulud kasvasid 13,9%. Kulud kokku kasvasid 10,4%. „Kulude tõus on tingitud julgestuskulu kasvust seoses reisijate arvu suu­renemisega, kütuse ja sõidukite kulu kasvust seoses ilmastikuga ning jäätõrjeteenuse nõudluse kasvust aasta esimestel kuudel,“ selgitas AS Tallinna Lennujaam juhatuse liige Anneli Turkin.

Tööjõukulu kasvas 10,1%, sh. töötajate arv kas­vas kontsernis 7,4%. „Meie tegevus on sesoonne ja töötajate arv suvise lennugraafiku perioo­dil kasvab. Tööjõukulude tõusu mõjutavad ka 2017. aastal läbiviidud töötasude korrigeerimised,“ lisas Anneli Turkin.

Lähtuvalt mahukatest investeeringutest on põhivara kulum tõusnud 0,5 miljonit eurot ehk 9,7%. Lennuliiklusala investeeringud on 50% ulatuses kaasfinantseeritud Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning seega osaliselt on amortisatsiooni kulud kaetud tuludes kajastuva varade sihtfinantseerimise tuludega.