Tallinna lennujaama reisijate arv ületas kolme miljoni piiri

“Nordicaga lendas pea 23% neist 3 miljonist reisijast. Täname südamest kõiki kliente, kes on meiega sel aastal reisinud. Lennud Tallinnast on ja jäävad meile kõige olulisemateks ka järgnevatel aastatel,“ ütles Nordica kommunikatsioonijuht, Toomas Uibo.

Viimase 25 aasta jooksul on lennujaama reisijate arv tervikuna kasvanud enam kui 10 korda. Aastatel 1992-1997 läbis lennujaama aastas keskmiselt 350 000 inimest ehk sama palju kui sel aastal lisandus.

“Reisijate kasvutrend teeb rõõmu, sest see näitab, et lennujaam on suutnud vastata reisijate ootustele, tagada piisaval hulgal vajalikke lennuühendusi ja reisijatele mugavad teenused,” lisas Mürk-Dubout.