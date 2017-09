Tallinna linn müüs oma osa „Keskerakonna majast" verivärskele firmale, mille omanik on soomlasest kinnisvarahai

Raepress andis teada, et Tallinna linnavaraamet müüb Toom-Rüütli 3 aadressil kaks pinda. Avalikul enampakkumisel tegi ainsa pakkumise BC 31 Holding OÜ ning hinnaks oli 1 151 200 eurot. Sama firma, mis on äsja loodud, ostab teised pinnad ära Keskerakonnalt.

Tallinna puhul on jutt korteriomanditest M3 ja M4, mille suurused on 167,7 ja 434,3 ruutmeetrit. Tegemist on mitteeluruumidega.

5. septembril korraldatud avalikule kirjalikule pakkumisele tuli vaid üks avaldus. Kuna see vastab kõikidele tingimustele, siis linnavaraamet kinnitab enampakkumise tulemused kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Samas hoones asub veel kolm pinda, mis kuuluvad Keskerakonnale. Pindalaks 242,9 ruutmeetrit, 134,5 ruutmeetrit ning 502 ruutmeetrit. Needki on minemas BC Holdingu kätte. Tehingu hinda ei soovi osapooled kommenteerida. Sõlmitud on eelkokkulepe.

Mida me teame BC 31 Holdingust?

Firma on asutatud 28. augustil 2017 ning selle omanik on 100% ulatuses Arto Kalevi Autio. See mees on Eestis seotud kümnete ettevõtetega. Tema firmad on viimastel aastatel ostnud kokku mitmeid hinnalisi kinnisvaraobjekte Tallinna vanalinnas ja selle ümbrises. Näiteks kuulub firmale ka Toompea nõlval asuv maja, milles kunagi asus Maalehe toimetus. Tema üks tuntumaid firmasid on Kahasse Veljo Kuusega peetav Brave Capital.

Aalto on ka varem linnalt vara ostnud. Näiteks kirjutas Äripäeva ehitusuudiste rubriik 2011. aastal järgmist:

Tallinna Linnavaraameti poolt välja kuulutatud enampakkumistel leidsid ostja mitmed vanalinna hinnaslised kinnisvaraobjektid. Suurima kapitalimahutuse tegi OÜ Bravesholm, kes ostis korteriomandid Pikk tn 43 ja Lai tn 9. OÜ Contestor pakkus Pärnu mnt 8 korteriomandi eest aga alghinnast 1,6 miljonit krooni kallimat hinda.

Enampakkumise hinnalisima objekti, kahest korteriomandist koosneva Pikk tänav 43 korteriomandid ostab 722 001 euro (11 296 860 krooni) eest OÜ Bravesholm. Pikk tn 43 korteriomandid moodustavad mõttelise osa elamu- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistust pindalaga 885 m², nende reaalosaks on mitteeluruumid kogupindalaga 806,4 m2.

Sama ettevõte tegi parima pakkumise - 448 001 eurot (7 009 693 krooni) - ka ühtse müügiobjektina enampakkumisel olnud kolmele korteriomandile Lai tn 9 // Suur-Kloostri tn 5 hoonest.