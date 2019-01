Tallinna linn peab kahe nädalaga leidma rahalistes raskustes MRP asemele 50 uut bussi ja 120 uut bussijuhti

Seekordne Tallinna linnavalitsuse pressikonverents keskendus valdavalt ühele teemale, Tallinna ühisranspordi ümberkorraldamisele seoses MRP Linna Liinide võimetusele täita sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut.

Tallinna abilinnapea Klandorfi sõnul saatis krediidiasutus Unicredit linnavalitsusele 15. jaanuaril kirja, et hakkab MRP-lt igapäevaselt busse käest ära võtma, 5 bussi päevas. MRP saatis täna Tallinna linnavalitsusele kirja, et soovib 1. veebruarist lepingu Tallinna linnaga lõpetada. "Ilmselt on saadud krediidiasutustega kokkulepe, et transpordivahendite üleandmine algab 1. veebruarist," märkis Klandorf.

Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo sõnul on MRP Linna Liinide rahalistest raskustest räägitud juba pool aastat, kui sellele juhtis tähelepanu ka ajakirjandus. Bussifirma ütles toona linnavalitsusele, et neil on ajutised rahalised probleemid ja toona lepingu ülesütlemiseks põhjust ei olnud. Küll aga ütles ettevõte selle aasta 8. jaanuaril, et nad ei ole saanud liisingutega veel kokkuleppele jõuda.

Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehe Deniss Boroditš sõnul plaanivad nad MRP liinide opereerimise võtta enda alla. "See on täiendav maht meie jaoks", märkis ta. See tähendab 50 uue bussi leidmist ja 120 uue bussijuhi palkamist.

Selleks plaanib linn kiirendatud korras hanked läbi viia. "Igatahes kogu meie tähelepanu läheb sellele täiendavale tööle," tõdes Boroditš. Tema hinnangul võiksid nad suuremas jaos olla 1. veebruariks valmis. "Kindlasti saame kasutada ka oma reserve, palju meil töötajaid on," lausus Boroditš.