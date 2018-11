Tallinna Linnatransport läheb üle taastuvelektrienergiale

Seni on ettevõte kasutanud trammide ja trollide käitamiseks taastuvelektrienergiat ligi 6,4 gigavatt-tundi, mis moodustab rohkem kui veerandi ettevõtte kasutatavast elektrienergiast.

“Rohelisele elektrienergiale üleminek on esimene samm ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamisel. Järgmine samm on asendada suurem osa diiselkütusest kodumaise biogaasiga, milleks ostame lähiaastatel 300 uut gaasibussi,” selgitas ettevõtte juhatuse esimees Deniss Boroditš pikemat plaani ühistranspordi keskkonnasõbralikkuse tõstmiseks. “Peame pidevalt otsima keskkonnasõbralikke alternatiive, et parandada linna elukeskkonda ja olema selles suunanäitaja ka teistele transpordiettevõtetele.”

Kokku hakkab rohelise elektrienergiaga pealinnas sõitma 70 trammi ja 51 trollibussi, mida kasutab järgmisel aastal eeldatavalt ligi 40 miljonit sõitjat. Taastuvelektrienergiale üleminekuga väheneb Tallinna Linnatranspordi keskkonnamõju - õhku paistakse vähem 22 000 tonni süsihappegaasi heitmeid. Eesti autoparki arvestades on see võrdne umbes 10 000 auto aastase süsihappegaasi heitmekogusega.

Tallinna Linnatranspordi AS ootab pakkumusi hiljemalt 27. detsembriks 2018.