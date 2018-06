Tallinna linnatransporti hakkab vedama reformierakondlane Deniss Boroditš

"Teine murekoht on seotud sellega, et kinnitust said volikogus ringelnud jutud, et Reformierakonna ridades on neid, kes teeksid meeleldi Keskerakonnaga koostööd. Keskerakonna võimekus opositsiooni ridadest inimesi „ära noppida" ei aita kaasa linnajuhtimise läbipaistvamaks muutmisele. Usun sellele juhtumile vaatamata, et opositsioon püsib ühtsena ning teeb tööd selleks, et linnajuhtimist muuta. Isamaa fraktsiooni esimehena luban, et meie read püsivad ühtsena."

Eesti Päevaleht kirjutas juba maikuus, et Boroditš võib poliitikast lahkuda.

Toona kirjutas EPL, et endise keskerakondlase, praegu Reformierakonda kuuluva Deniss Boroditši keeldumine kirjutamast alla opositsioonierakondade ühisele Taavi Aasa umbusaldusavaldusele, on tekitanud küsimusi, kas Boroditš on lahkumas Reformierakonnast ning lähenemas Keskerakonnale.

Loe veel

Mäletatavasti ei läinud Boroditš kohale ka justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldusavalduse hääletusele, mistõttu oravad olid temas pettunud. Sel ajal Vietnamis puhkusel viibinud Boroditš ei olevat suutnud end hääletuseks Eestisse tagasi organiseerida, kuigi erakond teda selles aitas. Boroditši erakonnast väljaviskamist Reformierakonnas toona küll ei arutatud, pigem saadi aru, et hääletusele ilmumata jätmine näitas Boroditši suhtumist.

On kindel, et Reformierakonna tippu kõik ära ei mahu ja Boroditš ei pruugi järgmiste riigikogu valimiste nimekirjas olla väga heal kohal. Eesti Päevalehele on kinnitatud, et piirkonna esinumbri kohaga ei saa ta kindlasti arvestada.

„Kuulge, te andsite mulle väga hea mõtte," ütles toona Tallinna abilinnapea ja TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf, kui Eesti Päevaleht uuris, kas TLT juhiks võiks ehk saada Deniss Boroditš. „Ta on spetsialist, juhtimiskogemusega Tallinna abilinnapeana ning riigikogu majanduskomisjonis tegelenud majandusküsimustega, sealhulgas kindlasti ka transporditeemadega. Jah, hea mõte," ütles Klandorf.

Siis kinnitas küll Klandorf, et pole Boroditšiga kohtunud ega temaga TLT juhiks kandideerimisest või Keskerakonda tagasitulekust rääkinud. Aga nagu Klandorf rõhutas, on TLT juhi kohale avalik konkurss ning kandideerima on oodatud kõik spetsialistid.

Milline on olnud Boroditši karjäär?