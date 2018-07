Tallinna linnavalitsus on valmis olukorraks, kui suur osa linnaliini bussidest peaks MRP rahaliste raskuste tõttu laokile jääma

Tallinna linnavalitsus on valmis olukorraks, kui 11 bussiliini teenindav MRP Linna Liinid peaks võlgade tõttu erakorraliselt töö lõpetama.

MRP Linna Liinid teenindab praegu erinevate piirkondade linnaliine numbriga 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59, 65. MRP Linna Liinide avaliku teenindamise leping kehtib 2022. aasta 31. märtsini. Inforegistritest selgub, et ettevõtte seis pole kiita. Nimelt vaatab vastu maksuvõlg liisingufirmale Unicredit, mis Ärilehe andmetel ületab 400 000 euro piiri.

Mis juhtub, kui MRP Linna Liinid lõpetab ühel hetkel töö?

"Praegu meil etteheiteid MRP Linna Liinide tööle ei ole, liinid toimivad ja sõitjaid teenindatakse. Firma on ka omalt poolt siiani kinnitanud, et kavatseb samamoodi jätkata," ütles abilinnapea Tõnis Mölder.

Samas on tema sõnul kostunud linnavalitsuseni mõningaid murenoote. "Me suhtume neisse tõsiselt, sest meie jaoks on oluline igal juhul tagada sõitjate teenindamine. Kui peaks tekkima mingisuguseid häireid, siis selleks oleme me valmistunud ja suudame suhteliselt lühikese ajaga leida lahenduse, otsides abi erafirmadelt või Tallinna Linnatranspordi ASilt, mis on igati võimekas ettevõte," ütles Mölder. "Loomulikult oleks linna huvides ennekõike stabiilsus, sest igasugune muutus võib hetkeks tuua teatud ebamugavusi," lisas ta.