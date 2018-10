Tallinna restoranide omanikud: soomlased on kadunud. Varem tulid nad viina peale kohale, aga nüüd on märjuke liiga kallis

SteakHouse Liivi omanik Raul Renter ütles, et Soome klientide arv on langend 40-50% alates eelmise aasta alkoholi aktsiisitõusust. Renter ütles väljaandele, et järsk tõus on mõjutanud nii Tallinna vanalinna kui kesklinna restorane. „Riigijuhid ja Tallinna linnavalitsus ei saa aru, kui olulised on soomlased Tallinna restoranile ja turismile üleüldiselt,” ütles ta.

Varasemalt moodustasid soomlased poole SteakHouse-i klientuurist, kuid nüüd on neid tunduvalt vähem. Teised turistid on mingil määral vahet täitnud, kuid mitte piisavalt.

Kohaliku turu asjatundja ja Kehrwieder kohvikuketi projektijuht Karl-Erik Pedemann ütles, et lätlased teevad kõik, et Soome turiste endale meelitada. „Tallinna sadamas on bussid, mis viivad soomlasi otse Lätti. Põhjanaabrid teavad, et Lätis on alkohol odavam,” ütles ta.

Cubanita toidukoha omanik Charlie Ron ütles, et alkohol on soomlaste jaoks nö sisseviskaja. „Tallinnal on tegelikult palju rohkem pakkuda, kui ainult alkohol. Kahjuks on viin olnud Eesti odava hinna sümbol, mida soomlased on harjunud siit kaasa ostma,” ütles ta.

Renteri sõnul on püütud maksutõusu valguses alkoholihindasid restoranis langetada, et klientuuri hoida. „Pooleliitrine õlu maksis enne aktsiisitõusu restoranis 3,80 eurot, kuid nüüd müüme kolme euroga. Seega on marginaalid tohutult langenud,” ütles Renter.

Sageli uhkustatakse kruiisituristide suure arvuga, kuid Renteri sõnul veedavad nad Tallinnas ainult paar tundi ega osta sisuliselt midagi. „Aasia turist tarbib ainult väike osa soomlase kulutustest,” ütles ta. „Soomlane on siin ikkagi kuningas.”