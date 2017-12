Tallinna Sadam emiteeris 105 miljoni euro väärtuses pikaajalisi võlakirju

Novembris allkirjastasid Tallinna Sadam ning Swedbank lepingu 10-aastase tähtajaga võlakirjade emiteerimiseks. Emissiooni maht oli 105 miljonit eurot ning selle märkis tervikuna Swedbank, kes tõusis tehingu tulemusena ühtlasi Tallinna Sadama suurimaks finantseerijaks.

Tallinna Sadama juhatuse liikme-finantsjuhi Marko Raidi sõnul refinantseeritakse emissioonist laekuva rahaga varajasemaid võlakohustusi, mille lunastustähtaeg saabus novembri lõpus. “Tegemist on Tallinna Sadama ajaloo suurima väärtusega finantseerimistehinguga. Senine suurim finantseerimistehing toimus aasta varem mahus 75 miljonit eurot ning ka toona pakkus parimaid tingimusi finantseerimiseks just Swedbank,” selgitas Raid.

Selleaastase tehingu puhul esitasid oma pakkumuse kõik Eestis tegutsevad suuremad kommertspangad. Lisaks pankadele osalesid oma ühispakkumusega esmakordselt ka Eesti pensionifondid, kes soovisid paigutada pensioniraha Eesti majandusse.

“Positiivselt üllatas nii paljude pankade ja pensionifondide huvi ja valmisolek pakkuda pikaajalist finantseeringut soodsatel ning meie jaoks sobivatel tingimustel. See asjaolu annab tunnistust, et oleme usaldusväärne koostööpartner nii pankade kui ka Eesti pensionifondide jaoks,” märkis Marko Raid.

Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma kinnitas, et Swedbank peab partnerlust Tallinna Sadamaga väga oluliseks: „Meil on hea meel jätkata pikaajalist ja usalduslikku koostööd ning toetada Tallinna Sadama arengut eriti praegu, kus ettevõte plaanib aktsiate avalikku esmaemissiooni.“

Tehingu tulemusena korrastus lisaks ettevõtte lühi- ja pikaajaliste kohustuste struktuur, mis on muuhulgas oluline planeeritava Tallinna Sadama aktsiate avaliku esmapakkumuse (IPO) kontekstis.

Tehingu tulemusena langes ka ettevõtte laenuportfelli keskmine intressimarginaal, mis on nüüd 0,93%. Aasta lõpuks on prognooside kohaselt ettevõttel laenukohustusi kokku 233 miljonit eurot.