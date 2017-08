Tallinna Sadam läheb börsikavaga septembris ministrite ette

Riigifirma Tallinna Sadam jätkab ettevalmistustega ettevõtte aktsiate Tallinna börsil noteerimiseks. Koostöös IPO ehk aktsiate avaliku pakkumise protsessi sõltumatuks finantsnõustajaks on valitud rahvusvaheliselt tunnustatud Baker McKenzie ja Eestis tegutseva Cobalti ühispakkumus.

Tallinna Sadama finantsjuhi-juhatuse liikme Marko Raidi sõnul sai valiku tegemisel otsustavaks soodne hind kombineerituna Baker McKenzie rahvusvahelise kogemuse ja Cobalti kohaliku turu teadmistega. Mõlemad bürood on ulatusliku varasema nõustamiskogemusega nii kapitaliturgude tehingutes üldisemalt, kui ka sarnaste esmaemissioonide õiguslikul nõustamisel.

Õigusnõustaja roll saab olema emitendi abistamine kõigis IPO protsessiga seotud õiguslikes küsimustes sh emissiooni prospekti ettevalmistamise korraldamine ja emissiooniga seonduvate õiguslike kinnituste andmine.

Järgmiste sammudena on kavas septembris esitada valitsusele IPO läbiviimise detailne tegevus- ja ajakava ning peale seda alustada IPO läbiviija(te) valikuga.

ASi Tallinna Sadam kuni 30% aktsiate avalik noteerimine on kokku lepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta esimese poolaasta lõpuks. Tallinna Sadama jaoks on tegemiseks olulise ja positiivse protsessiga, mis võimaldab veel selgemalt fokusseerida oma ärivaldkondadele, tõsta ettevõtte ja sealhulgas ka Eesti rahvusvahelist mainet.