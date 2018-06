Tallinna Sadam paneb Paljassaare sadama varad ilmselt enampakkumisele

Tallinna Sadama katse anda Paljassaare sadama varad teistele huvilistele üle nurjus huviliste vastuokslike huvide tõttu. Protsessi kaasatakse nüüd Tallinna linn, et jõuda sedasi ebasoovitavast sadamast loobumisega mingi lahenduseni. Tõenäoline on varade enampakkumisele panek, edastab ERR Uudised.

Tallinna Sadam on otsustanud loobuda Põhja-Tallinna tipus asuvast Paljassaare sadamast kui enda jaoks ebaperspektiivikast ja tulevikus potentsiaalsest kahjumitootjast. Seetõttu on riigiettevõte otsinud huvilist, kellele sadamapidamine koos varadega üle anda.

"See on ala, kus kaupade käitlemist ei ole enam võimalik väga teha, sest kaupu ei saa läbi linna enam transportida. Kuivõrd linna nägemuses peaks Tallinna avama merele, siis me loomulikult toetame seda," põhjendas Talllinna Sadama juhatuse liige, kommertsjuht Margus Vihman loobumisplaani.

Vihmani selgitusel ei ole sadamaala täielikult Tallinna Sadama käes olnudki ning suurema osa oma Paljassaare varadest müüsida nad juba üle kümne aasta tagasi maha, jäänud on vaid kaduvväike osa kogu territooriumist, mis piirdub mõnede teede, võrkude ja kaidega ning mida nüüd koos sadamapidamisega üle soovitakse anda.