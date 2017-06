Tallinna Sadam sai neli pakkumist aktsiamüügi korraldamiseks

Tallinna Sadam sai neli pakkumist aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) korraldamiseks, valiku loodab riigifirma teha lähima paari nädala jooksul.

Ettevõtte finantsjuht ja juhatuse liige Marko Raid ütles ERR-ile, et kõik neli on rahvusvaheliste meeskondadega ehk igas pakkumuses on esindatud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid.

"Neljast kolm on kahe või enama pakkujaga ühispakkumused. Kaks pakkumust on tehtud rahvusvaheliselt tuntud finantsnõustajate poolt ja kaks pakkumust valdavalt IPO korraldamisele ning omakapitali kaasamisele spetsialiseerunud pakkujate poolt," lausus ta.

Pakkumuste hindu ta ei kommenteerinud, sest need on konfidentsiaalsed.

"Üritame oma valiku teha paari nädala jooksul, muuhulgas kohtume parimate kandidaatidega, et vajadusel täpsustada pakkumuste detaile ning kohtuda pakutavate meeskondade võtmeisikutega," lisas Raid.

Mai viimasel päeval andis Tallinna Sadama nõukogu juhatusele nõusoleku alustada ettevalmistustega aktsiate börsile noteerimiseks. Esimese sammuna korraldaski ettevõte avalik hanke IPO protsessi sõltumatu finantsnõustaja kaasamiseks.

Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta I poolaasta lõpuks. ASi Tallinna Sadam kuni 30% aktsiate avalik noteerimine on kokku lepitud valitsuse koalitsioonilepingus.