Tallinna Sadam tegi esimese sammu börsile mineku suunas

Eelmisel kolmapäeval toimunud AS-i Tallinna Sadam nõukogu koosolekul anti juhatusele nõusolek alustada ettevalmistustega AS-i Tallinna Sadam aktsiate börsile noteerimiseks.

Esimese sammuna on ettevõttel kavas läbi viia avalik hange IPO protsessi sõltumatu finantsnõustaja kaasamiseks. Finantsnõustaja roll saab olema kogu IPO protsessi järelevalve ning emitendi juhatuse, nõukogu ja omaniku abistamine IPO protsessis.

Finantsnõustaja kaasamiseks on AS Tallinna Sadam kuulutanud välja avaliku rahvusvahelise hanke, kuhu oodatakse osalema nii Eesti, kui ka rahvusvahelisi varasema IPO läbiviimise kogemusega pakkujaid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. juuni.

AS-i Tallinna Sadam kuni 30-protsendiline aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta esimese poolaasta lõpuks.