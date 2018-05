Tallinna Sadama aktsiate märkimise alguspäev pandi paika

“Tallinna Sadama visioon on kujuneda kõige uuendusmeelsemaks ja kaasaegsemaks sadamaks Läänemere regioonis tuginedes digitaliseerimisele, tugevale kliendibaasile ja pühendunud töötajatele, ärimudeliga mis on rajatud tasakaalustatud põhivaldkondade ümber,“ lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Tallinna Sadamal on varasemast näidata stabiilsed finantstulemused ja regulaarsed dividendimaksed. Tallinna Börsil noteerimist taotledes positsioneerime end kui kvaliteetne dividendiaktsia. Tallinna Börsil noteerimine lisab meie saavutustele kvaliteedimärgi ning innustab meid jätkuvale arengule.“

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Aare Targa sõnul on Tallinna Sadamal oluline roll Eesti sadamateenuste valdkonna teenäitajana olles ühtlasi nii reisijate- kui kaubaveo osas ka väravaks Euroopasse ja kaugemale. “Tallinna Sadam on professionaalse juhtkonnaga ja suurepärase arengupotentsiaaliga ettevõte.“

„Valitsuse plaan noteerida Tallinna Sadama aktsiad Tallinna Börsil loob peamiselt uusi investeerimisvõimalusi Eestis. Selle sammuga loodetakse parandada kohaliku kapitalituru likviidsust ja atraktiivsust. Samuti suurendab planeeritud noteerimine veelgi enam Tallinna Sadama efektiivsust ja läbipaistvust ning on eeskujuks tulevikus võimalike teiste Eesti riigile kuuluvate äriühingute noteerimiseks börsil,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist (välja arvatud ühekordsete tehingute mõju ja sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus).

AS-le Tallinna Sadam kuulub Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mida läbis 2017. aastal 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel. Tallinna Sadama 2017. aasta müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, kulumieelne tegevuskasum (EBITDA) 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.