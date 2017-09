Tallinna sadama altkäemaksuafäär sai avapaugu: kaks osalist läksid kokkuleppele

Harju maakohtus nõustus täna Tallinna Sadama altkäemaksu kohtuasjas kahe süüdistatava Anna Annikova ja Kaido Tambergi prokuratuuriga kokkuleppe sõlmimise taotlusega.

Tambergi karistuseks sai 4 aastat tingimisi, Annikovale määrati 2,7 aastat tingimisi. Mõlemad viibisid eeluurimise ajal kolm päeva vahi all. Mõlemad peavad maksma 1175 eurot menetluskulude katmiseks.

Annikovat ja Tambergi süüdistati altkäemaksu andmisele ja rahapesule kaasaaitamises. Süüdistatavate ettevõtted Aka Auto ja Locatore Grupp aitasid süüdistuse kohaselt varjata Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna tulu. Kohtualused kirjutasid välja arveid ja tegid ülekandeid enda ettevõtete alt. Süüdistuse järgi aitasid nii Annikova kui Tamberg Kaljurannal Tallinna Sadama lepingupartneritelt altkäemaksu võtta, võimaldades teha tehinguid oma firmade pangakontode alt.

Süüdistatavad ei soovinud ajakirjanikele pärast kohtuotsuse välja kuulutamist midagi öelda.

Feldmanis: See ei ole märgiline otsus

"Kaks kahtlustatavat avaldasid soovi, et nad tahaksid kokkulepet. Prokuratuur leidis, et see on mõistlik. Kokkulepe ei eelda seda, et inimesed enda süüd tunnistaksid. Eeldus on see, et prokuratuur on veendunud, et kahtlusalustele tehtavad etteheited on põhjendatud. Kahtlusalused leiavad, et see on nende jaoks kõige mõistlikum viis kriminaalasja lahendamiseks," ütles prokurör Laura Feldmanis.

Ta selgitas veel, et kohus otsustab iga isiku süü küsimust eraldi. See ei tähenda, et Ain Kaljurandi asja arutav kohus ei peaks seda igakülgselt menetlema. See ei tõenda ära, et Kaljurandi süü oleks etteruttavalt otsustatud.

"Olulisest murrangust ei saa rääkida. See on lahendus nende kahe isiku suhtes."

Feldmanis lisas, et prokuratuur valmistab ette süüdistusakti suureks Tallinna Sadama kohtuasjaks ning see loodetakse kohtule esitada septembris. Kohtusaali jõutakse ehk veel sel aastal.