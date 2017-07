Tallinna Sadama börsile mineku nõustamine maksab kuni miljon eurot

Tallinna Sadam börsile minekut hakkavad poole miljoni kuni miljoni euro eest nõustama USA finantsnõustamisettevõte STJ Advisors ja Eestis baseeruv Superia Corporate Finance, kes esitasid korraldatud hankele ühispakkumise, vahendab ERR Uudised.

Tallinna Sadama finantsjuhi ja juhatuse liikme Marko Raidi sõnul oli valiku tegemine raske, kuna kõik esitatud pakkumised olid väga tugevad ning kõikide puhul oli kaasatud nii Eesti kui ka rahvusvahelisi eksperte, teatas ettevõte.

"Võitja kasuks rääkis parim hind, Superia poolne Eesti ja Balti turu suurepärane tundmine ning kogemus kombineerituna STJ Advisorsi laialdaste rahvusvaheliste teadmistega," ütles Raid.

Väheoluline ei ole tema sõnul ka asjaolu, et STJ Advisors nõustas käesoleva aasta mais toimunud Global Ports Holding IPO läbiviimist, mis saab kindlasti olema investorite jaoks üheks Tallinna Sadama võrdlustehinguks. "Tänu sellele on neil värske ja väga detailne ülevaade investorite ootustest ja eelistustest just sadamate sektoris," rääkis Raid.

Finantsnõustaja roll saab olema emitendi sõltumatu nõustamine ja kogu IPO protsessi järelevalve ning emitendi juhatuse, nõukogu ja omaniku abistamine IPO protsessis.

Järgmiste sammudena on kavas septembriks esitada valitsusele IPO läbiviimise detailne tegevus- ja ajakava ning peale seda alustada IPO läbiviija valikuga, märkis Tallinna Sadam.

Tallinna Sadama kuni 30% aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta esimese poolaasta lõpuks.