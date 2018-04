Tallinna Sadama börsileminek on täies hoos. Millest ettevõte kõige rohkem tulu teenib?

Kuigi aktsiapakkumise prospekti pannakse alles kokku, on osaliselt erakätesse mineva Tallinna Sadama inimesed investoritega juba kohtumas käinud. Kokku on tehtud 35 eeltutvustust. Kui prospekt on kinnitatud ja börsile tuleku aeg lähemal, on oodata uut kohtumiste lainet. Seni tutvustas ettevõte end potentsiaalsetele aktsiahuvilistele analüütikutele mahukate esitlusslaididega.

„Investoritel oli meie vastu suur huvi,” ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Slaididel on infot, mida me veel kõva häälega ei ütle.” Täpsematest esimese kvartali majandustulemustest saab avalikult rääkida kuu lõpus või järgmise alguses.