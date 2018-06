Tallinna Sadama IPO nõustaja: kõigi osapoolte soove pole võimalik 100% rahuldada

Minu hinnang korraldajate tehtud tööle enne kauplemise algust on väga selge: tehing täitis absoluutselt kõik aktsionäri ja ettevõtte püstitatud eesmärgid. Tallinnast vaadates võib tunduda, et rohkem kui kolmekordne ülemärkimine ja hinnastamine vahemiku ülemises veerandis on business as usual. Tegelik pilt Euroopa primaarturgudel , eriti Ida-Euroopa IPO-de osas on kahjuks hoopis midagi muud. Sel kevadel on Euroopas terve rida pooleli jäetud IPOsid ja need, mis üle finishijoone kuidagi jõudsid, on enamasti hinnastatud üldjuhul vahemiku alumises otsas. Nagu Mihkel Torim ütles, Sadama IPO on sel vaid üks neljast vahemiku ülemises pooles hinnastatud esmaemissioonist koguni 29-st sel aastal toimunud IPOst. Ehk siis see, et Sadama IPO selles keerulises turgude keskkonas tehtud ja tugevalt ülemärgitud sai on iseenesest juba tubli tulemus. Riigi kui aktsionäri jaoks on tegu ka rahaliselt õnnestunud tehinguga, sest hinnavahemiku ülemises otsas on Tallinna Sadama firmaväärtuse kordajad oma peamiste võrdlusettevõtete, s.h. reisi- ning transpordiinfrastruktuuri omanik- ja operaatorfirmade omadest kõrgemad ja lennujaamadega võrreldavad.

Muud eesmärgid, s.h. kaasata maksimaalselt kohalikke jaeinvestoreid ja pensionifonde, said ka kuhjaga täidetud. Jaeinvestorite genereeritud nõudlus on suurim, mis Balti riikides seni on suudetud kokku panna, s.h. ületab seni suurima osalejate arvuga Tallinki omaaegset IPOt. Tehingu tulemusel avati arvukalt uusi väärtpaberikontosid ja turule lisandus jaeinvestoreid, kes varasemalt turul pole osalenud. Neljast suuremast pensionifondihaldurist kolm osalesid ja kaks neist suurelt. Lisaks osalesid tehingus pea kõik Eestis baseeruvad sõltumatud varahaldurid. Eestisse jaotati pea pooled müüdud aktsiatest.

Loe veel

Edukas IPO on aktsiaturgude tavade kohaselt selline, mis kaupleb esmasel järelurul mõõdukalt üles, s.o. esimene kuu peale kauplemise algust suurusjärgus kuni 10%. Ka +15 - 20% IPO hinnaga võrreldes ei ole ebatavaline. Selleks, et IPO oleks edukas, on vaja eeldatava jätkusuutliku turuhinna tasemelt kaasata erinevat tüüpi investoritelt võimalikult laia geograafilise baasi pealt maksimaalne nõudlus. Nõudluse maksimeerimise eesmärk on tekitada ülemärkimine ja defitsiit aktsiate järgi, mis siis kutsub investoreid üles järelturul saadud osalisele positsioonile lisa ostma. Sellega said tehingu korraldajad minu hinnangul väga hästi hakkama. Muuhulgas saatis tehingut ka suur rahvusvaheline edu, sest seda märkis institutsioone 22st riigist, mis Balti aktsia kohta on esmakordne. Osalenud rahvusvaheliste institustioonide hulgas on nii kvaliteetseid, n.n. Tier 1 investoreid, panku, riskifonde kui ka privaatpanku. Lõviosa osalenud rahvusvahelistest institutsioonidest on Ida-Euroopa või tõusvate turgude orientatsiooniga, aga oli ka infrastruktuuri sektorile spetsialiseerunud fonde.