Tallinna Sadama juht Saaremaa sillast: kas Eesti riik on tõesti nii rikas, et alustada uut suurt investeeringut, mille tasuvus on kaheldav?

Praegusel diskussioonil Saaremaa silla osas me ei näe mõju Tallinna Sadama avalikule aktsiaemisioonile (IPO), sest mandri ja saarte vahel praamiliiklust korraldaval tütarfirmas TS Laevad on garanteeritud rahavooga leping, lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Tallinna Sadama tütarettevõttel TS Laevad on riigiga sõlmitud opereerimise leping Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil kuni 30.09.2026 ehk selleks perioodiks on ettevõttele tagatud garanteeritud rahavoog. Pärast seda on Kalmu sõnul tulemas uus konkurss.

Sisuliselt tähendab see, mingit garantiid edasiseks ei ole ning et juba praegu peaks sadama erastamisprotsessis osaleda plaaniv investor arvestama riskiga, et Tallinna Sadama tütarfirma ei pruugi pärast lepinguperioodi lõppemist reisijaveo lepingut jätkata.

Kalmu sõnul on TS Laevad koos riigiga taganud sujuva ja kaasaegse parvlaevaühenduse ning piletimüügisüsteemid, mis valdaval osal ajast vastavad saarte elanike ja külastajate ootustele. Tegemist on tema sõnul olnud suure investeeringuga ning TS Laevad arendab oma teenust edasi tagamaks oma reisijatele rahulolu ja riik on aasta-aastalt tellinud üha enam reise tagamaks sujuv laevaühendus.

Loe veel

„Me pole kindlad, et Eesti riik on tõesti nii rikas, et alustada uut suurt investeeringut, mille tasuvus on siiski kaheldav,“ märkis Kalm. Lisades, et teenuse osutamiseks tellitud laevadel on väärtus ka pärast lepingu lõppemist. „Laevad ei ole seotud konkreetse liiniga, vaid nendega on võimalik teenust osutada erinevatel liinidel, neid on võimalik välja rentida või müüa, lausu Kalm.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda kinnitas samuti, et TS Laevade ja riigi vahel 2026. aasta septembri lõpuni kehtivat lepingut ei ole kavas peatada ehk võimalik silla tulek seda ei mõjuta. „Ettevõte omab ka vara – laevu – mis jääb samuti alles,“ lausus ta.