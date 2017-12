Tallinna sadama juht: Tallinna-Helsingi tunnel on mõttetu. Laevareisijad ei kaoks aga nii või naa kuhugi

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm Foto: Madis Veltman

Ärileht kirjutas täna sellest, et Tallinna-Helsingi tunnel ei ole enam mingi utoopiline unistus vaid paljude ametnike ja ärimeeste igapäevane projekt (loe lugu siit). Nagu ikka on nii neid, kes käsi plaksutavad ja ootavad ja neid, kes kõigest hingest loodavad, et tunnelit ei tule. Tallinna Sadamat mõjutaks tunnel oluliselt. Juhatuse esimees Valdo Kalm ütleb, et sellisel kujul on see mõttetu projekt, hüpeloopi sarnane lahendus oleks aga teine jutt. Teine võimalik kaotaja on Tallink. Nemad arvavad, et kuna konkreetsust on veel vähe, siis nad ei pea ka reageerima.