Tallinna Sadama juht: uus koostöölepe vähendab idariski

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul aitab Tallinna Sadama sõlmitud lepe MPG AgroProduction OÜ-ga avada rohkem lõuna-põhjasuunalist koridori, mis vähendab ühtlasi idariski. Küprose omanikele kuuluva ettevõtte taga on sadamajuhi kinnitusel õlikultuuride töötlemises pikaajalise kogemusega inimesed, kirjutab ERR.

MPG AgroProductionsi omanik on Küprosel registreeritud BITTANCE LIMITED.

"Need on inimesed kuni 30-aastase kogemusega, nad on eri riikidest," selgitas ta. "Need on selle valdkonna taustaga investorid selgelt, nad on rajanud neid komplekse, reaalselt tehaseid ehitanud või juhtinud, nimetaksin, et just strateegilised investorid."

Kalmu sõnul on tegu väärindava tehasega, mis käivitatakse mitmes etapis. Esimene etapp käivitub kohe ning eelkõige on tegu tootmis- ja alles siis logistikakompleksiga.

"See on väga pikaajaline leping ja nad on pika strateegilise vaatega, see sobib meie mudeliga kõige paremini," rõhutas ta.

Leping sõlmiti 99 aastaks ning seda põhjendas Tallinna Sadama juht asjaoluga, et nad on landlord-sadam - see tähendab, et kogu maa sadamates kuulub Tallinna Sadamale ning seda võib Eesti seaduste järgi väga pikaks ajaks välja rentida.

"Antud juhul on tegemist päris suure investeeringuga, 200 miljonit, ja väga pikaajalise äriplaaniga. See sobib ühest küljest meie landlord-ärimudeliga, teisest küljest investorite vaatevinklist on tegemist väga suure investeeringuga, sellepärast selline pikkus."