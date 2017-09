Tallinna Sadama korruptsiooniasi jõuab kohtusse

Täna esitab riigiprokuratuur kohtule Tallinna Sadama kriminaalasja, milles riigifirma eksjuhte Ain Kaljuranda ja Allan Kiili süüdistatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises, vahendas ERR. Kokku on süüaluseid 13, kelle seas nii juriidilisi kui füüsilisi isikuid.

Riigile kuuluvat äriühingut Tallinna Sadamat juhtinud Allan Kiil ja Ain Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Uurimise all olevad tehingud ulatusid aastasse 2009. Mõlemad mehed vabastati vahi alt eelmise aasta alguses.

Prokuratuuri avalike suhete juht Kaarel Kallas nentis, et hetkeseisuga neil veel kohtule midagi esitatud ei ole, kuid nagu riigiprokurör Laura Feldmanis on varasemalt öelnud, loodetakse süüdistusakt esitada septembrikuu jooksul. Feldmanis ütles eelmisel nädalal Ärilehele, et kohtusaali jõutakse asjaga veel sel aastal.

Harju maakohtus nõustus eelmisel nädalal Tallinna Sadama altkäemaksu kohtuasjas kahe süüdistatava Anna Annikova ja Kaido Tambergi prokuratuuriga kokkuleppe sõlmimise taotlusega.

Tambergi karistuseks sai 4 aastat tingimisi, Annikovale määrati 2,7 aastat tingimisi. Mõlemad viibisid eeluurimise ajal kolm päeva vahi all. Mõlemad peavad maksma 1175 eurot menetluskulude katmiseks.

Annikovat ja Tambergi süüdistati altkäemaksu andmisele ja rahapesule kaasaaitamises. Süüdistatavate ettevõtted Aka Auto ja Locatore Grupp aitasid süüdistuse kohaselt varjata Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna tulu.