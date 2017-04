Tallinna Sadama kruiisihooaeg saab täna avapaugu

Täna algab Tallinna Sadama kruiisilaevade hooaeg, mis kestab kuni 16. oktoobrini. Hooaja esimese laevana sildub Vanasadamas National Geographic Orion, mille pardal on 86 reisijat ja 66 meeskonnaliiget.

Enamik reisijatest on pärit Ameerika Ühendriikidest, aga laeval on ka näiteks Austraalia, Kanada ja Suurbritannia kodakondseid, kokku on reisijaid üheksast erinevast riigist. Laev saabub meile Riiast ja suundub siit edasi Peterburgi.

Laeva teenindab turismifirma Deneesti, kes korraldab turistidele kolm eriilmelist ekskursiooni. Külastatakse peamiselt vanalinna. Samuti pakutakse panoramic- tüüpi bussiekskursiooni, mille käigus peatutakse ka Tallinna lauluväljakul, kus reisijad saavad koorimuusikat nautida. Üks grupp on minemas kesklinnast välja ja muuhulgas külastab Harjumaal asuvat talu. Turistide päeva Tallinnas lõpetab Curly Stringsi privaatkontsert.

Loe veel

Tänavuse kruiisihooaja jooksul on Tallinnasse kokku oodata 314 kruiisilaevakülastust, mis toovad meie pealinnaga tutvuma üle poole miljoni inimese. 8 laeva külastavad Tallinna esmakordselt. Suurim sel aastal Tallinnas peatuv laev on 333,3 meetri pikkune „MSC Fantasia“, mis võtab pardale 3800 reisijat ja saab olema läbi aegade pikim Tallinnas peatunud kruiisilaev. Kahel päeval, 21.mail ja 20.juulil peatuvad Tallinnas korraga 6 erinevat kruiisilaeva. Tihedaimad päevad tõotavad tulla 7.juuni, 29.juuni, 3.juuli ja 1.august, mil linna on oodata üle 9000 kruiisireisija.

Eelmisel aastal peatusid kruiisilaevad Tallinnas 271 korda, laevade pardal oli kokku 474 tuhat kruiisireisijat.

Järgmine kruiisilaev Astor saabub Eestisse juba 30. aprillil ja viimane kruiisilaevakülastus toimub 16.oktoobril, mil Tallinnas peatub Aidavita.

Tallinna Sadamale kuuluvas Saaremaa sadamas on sel aastal oodata 7 kruiisilaevakülastust, mis toovad saarele ligi 1600 kruiisireisijat. Esimene laevakülastus toimub 18.juulil kruiisilaeva Serenissima ja viimane 14.septembril kruiisilaeva Amadea poolt.