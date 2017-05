Tallinna sadama Masterplaan selgub sügiseks

Täna tutvustati Rottermani soolalaos avalikkusele Tallinna sadama niinimetatud Masterplaani konkursil lõppvooru saanud kolme projekti, lõplik võitja selgub sügiseks.

Viieliikmeline žürii läheb edasi rahvusvahelise Zaha Hadidi arhitektuuribüroo projektiga „Streamcity“, Alver Arhitektide kavandiga „MMUF“ ja KavaKava büroo ning Briti partnerbüroo AZPML ühistööga „Tõus ja Mõõn“. Žürii liige, Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tõi Streamcity puhul välja värskeid, „kastist väljas“ ideid, Tõusu ja Mõõna puhul aga vastupidi konservatiivset ja ajalugu väärtustavat lähenemist. MMUF-i nimelise kavandi tugevuseks pidas ta lahenduse jõulist geomeetriat

Kalmul jätkus kiidusõnu aga ka nende kolme töö kohta, mis lõppvooru ei jõudnud. „Saime konkursil osalema tõesti parimad arhitektuuribürood nii Eestist kui välismaalt. Ka suured bürood ei lähenenud tööle sugugi pealiskaudselt,“ märkis Kalm. Lõpplahenduses võetakse kasutusele kõigi kuue kavandi tugevamaid külgi. „Selline vabadus on meil olemas ja see on väga hea,“ sõnas ta.

Endiselt pole aga sugugi selge, kui palju erinevate kavandite teostamine maksma läheks või mis täpsemalt oleks erinevate sadamapiirkondade funktsiooniks. „Me pole hinnanud maksumust, me hindasime mahte, nendes lõikes on kavandid üllatavalt võrdsed. Edaspidi täpsustame lähteülesande ja funktsionaalsuse,“ sõnas sadama juht. Osa Masterplaanist peab täitma kitsamalt sadama ärihuvisid, ülejäänud osas on aga arhitektidel vabadust rohkem.

Kindel on see, et üle admiraliteedi basseini hakkab jooksma jalakäijate sild. Bassein saab kogu ala keskmeks, kuhu koondatakse ka restorane. „Üks eesmärke on saada inimesed nii paljudes kohtades kui võimalik mere äärde,“ ütles žürii liige, Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd.

Viimasel ajal on meedias räägitud võimalusest, et Reidi tee äärde sadama ja Russalka vahelisele alale tuleb kunagi sinna plaanitud rahvusooperi maja asemel Circle K tankla, mis Linnahalli juurest ära kolitakse. Kalm kinnitas, et linnal on plaanis praeguse tankla asemele ehitada linnavalitsuse hoone. „Tegudeni jõutakse ilmselt pärast seda, kui Linnahall on korda tehtud,“ märkis ta. Bensiinijaama uue krundi kohta ütles ta aga vaid, et sinna tuleb „avaliku funktsiooniga objekt.“

Masterplaan on sadama funktsioonide ja linnakeskkonna tasakaalustatud arendusplaan aastani 2030.