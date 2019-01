Tallinna Sadama reisijate arv purustas taas rekordi

Aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 20,6 miljonit tonni, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 7,4%, põhiliselt vedellasti ja ro-ro kaupade arvelt. Reisijate arv kasvas kahe eelneva aasta võrdluses 0,6%, jõudes läbi aegade rekordilise 10,6 mln reisijani. Reisijate arvu kasvu vedasid kruiisireisijad, keda eelmisel aastal oli üle 70 000 rohkem. Suurima laevaliini Tallinn-Helsingi reisijate arv jäi eelneva aastaga samale tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul võib 2018. aasta mahtudega rahule jääda, kuna ettevõte suutis kaubamahud stabiilsena hoida ja neid kasvatada. „Meil on hea meel, et vedellasti operaatorid on sõlminud uusi kokkuleppeid ja suutnud kasvatada mahte, hästi on käima läinud ka Muuga-Vuosaari ro-ro liin. Reisijate arvu osas saavutasime 11. aastat järjest rekordi," märkis Kalm.

„Tallinna Sadama positiivsete tulemuste ja eduka börsilemineku kõrval saame eelmisest aastast välja tuua mõned olulisemad saavutused ja arengud, mis loodetavasti tulevikus meie mahtusid positiivselt mõjutavad. 2018. aastal õnnestus sõlmida kokkulepe endise söeterminali ala kasutuselevõtuks ettevõtte MPG Agro Production poolt õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks. Konteinerterminali operaator sai uue omaniku Saksa suurettevõtte Hamburger Hafen und Logistick AG näol. Vanasadamas käivitasime nutika liiklusjuhtimissüsteemi Tark Sadam, renoveerisime A-terminali saabumiste ala ja alustasime D-terminali laiendamisega. Ühtlasi tegime algust ka Vanasadama pikaajalise arenguplaani Masterplaan 2030 elluviimisega. On olnud tegus ja edukas aasta," kommenteeris Kalm.