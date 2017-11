Tallinna Sadama siseauditi juht: korruptsioonijuhtum oli töötajate jaoks täielik šokk, millest oleme praeguseks väga palju õppinud

AS Tallinna Sadama siseauditi osakonna juht Kristi Vinkel rääkis Soraineni ärihommikul, et korrupsioonijuhtumiga tegelemine toimub siiani. „Eraettevõtluses see nii pikalt ei kestaks, aga riigi osalusega äriühingu puhul on asjalood teised,” ütles ta.

„15 minutit enne seda, kui juhatuse liikmeid arreteerima tuldi, pidasime me sisekorra teemal koosolekut. See oli meile täielik šokk. Nad olid pikaajalised, lugupeetud juhid, kellel polnud otsa ette kirjutatud, et nad on kurjategijad,” rääkis Vinkel.

Päeva pealt oli vaja uut juhatust. „Üks tuli meil ettevõtte seest ja teine oli Carri Ginter. Nõukogu liikmed astusid ka tagasi ja see oli loomulik käik. Järgmine samm oli delegeerida vastutus ja viia otsustamine keskastme juhtideni, sest hierarhia ülemine pool oli kaitsepolitseis,” rääkis ta.

Vinkeli sõnul kaasnes juhtumiga mõnes mõttes ka veidi hüsteeriline käitumine. „Hakkasime otsima hulganisti väliseid kontrolle.” Carri Ginter ütles, et käis riigikogu korruptsioonikomisjonis aru andmas. „Seal oli näha, et Tallinna Sadam huvitas neid vähe, pigem tahtsid riigikogu liikmed üksteisele ära panna,” lisas ta.

„Järelkontrolle teeme siiani. Mainekahju firmale on olnud suur nii avalikkuses kui töötajate seas. Rahaline kulu on olnud suur, samuti ajakulu kohtuasjadega ning mõju äritegevusele on ka ikkagi olemas. Enam me ei saa tuua argumendiks, et korruptsiooni pole,” ütles Vinkel.

Samas lisas ta, et iga kriisiga kaasneb midagi positiivset. „Me oleme nüüd sisemiselt puhastunud. Meil on suurem avatus ja läbipaistvus, enam pole meil midagi varjata. Oleme saanud tuvastada oma nõrkused ja nendega tegeleda läbi erinevate kontrollide. Lisaks on korruptsioonialane teadlikkus ülikõrge.” Ginteri sõnul kaasnes probleemiga see, et nõukogu võttis vastutuse selle eest, et sisekontrolli toodud kaitsemeetodid oleks rakendatud.

Õppetunnid

Vinkeli sõnul ei ole 100% võimalik kõiki riske maandada. „Sisemised kontrollimehhanismid on väga olulised, need võivad firma päästa. Juhatust peab vahetama, samuti tuleb valida hea nõukogu, kes reaalselt tunneb huvi ettevõtte toimimise vastu. Keskkond peab olema avatud ja protseduurid peavad olema efektiivsed,” rääkis ta.

„Riske maandavad avalikud hanked ja konkursid nng vajalik on korruptsiooni ennetamise programm. Tuleb läbi mõelda, mis on ametikohad, kus võib tekkida korruptsioonioht ja neid tuleb kontrollida. Kokkuvõttes on lihtsam ja odavam selliseid asju ennetada,” lõpetas ta.