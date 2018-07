Tallinna Sadamat läbinud reisijate arv tõusis suuresti kruiisituristide arvelt

Teises kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,1 miljonit tonni kaupa ning 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2,5% ning reisijate arv 0,2%. Kokku toimus teises kvartalis 1967 laevakülastust.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suurenes kaubamaht läbi sadamate veetud vedellasti ja konteinerite mahu kasvu arvelt, mis eelmise aastaga võrreldes tõusid vastavalt 10,1% ja 15,7%. „Viimased kuud näitavad, et vedellasti kui meie suurima kaubagrupi langus on pidurdunud ja pööranud tõusule. Üldisest majanduse elavnemisest annab märku ka konteinerkaupade mahu suurenemine. Reisijate osas on eelmise aastaga võrreldes meie sadamates ligi 14% enam kruiisilaevade reisijaid. Tallinn-Helsingi liini reisijate arvu 0,9 %-lise languse taga on asjaolu, et sellel aastal on vähem laevakülastusi, kuna Viking FSTR liinile ei tulnud,“ selgitas Kalm.

2018. aasta 6-kuu kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 10,1 miljonit tonni, suurenedes eelmise aasta 6-kuu kaubamahuga võrreldes 1,4%. 2018. aasta esimesel poolaastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit reisijat, mis on 0,2% enam kui 2017. aasta võrreldaval perioodil.