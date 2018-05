Tallinna-Tartu liinil asendatakse odavaid pileteid pakkunud Simple Expressi bussid Lux Expressidega

Tartu liinil asendatakse 1. juunist Simple Expressi bussid Lux Expressi bussidega, kuid teistel liinidel jääb Simple Express alles, kinnitas Ärilehele bussifirma omanik Hugo Osula.

"Otsustasime Tartu liinil asendada Simple Expressid bussid Lux Expressi bussidega, et pakkuda reisijatele maksimaalset mugavust. Meie kogemus näitab, et Tallinn-Tartu liinil kasvab nõudlus kvaliteetse bussitranspordi järele ning reisijad soovivad sõita maksimaalse mugavusega sõltumata kellaajast," märkis ta.

“Ma julgen öelda, et Lux Express on Eesti kvaliteetseim sõidujagamisteenus. Üks buss asendab maanteel 28 autot ja arvestame kõikide reisijate vajadustega - äriklassis saab teha arvutiga tööd, puhkusereisijatele pakume lõõgastumiseks filme ja muusikat. Lux Expressi lubadus on, et nii pool- kui täistunnil sõidavad meie põhimaanteel Eesti mugavaimad ja kaasaegseimad bussid,” tõi Osula välja.

Lux Express hakkab sõitma igal pool- ja täistunnil.

Teistel liinidel jääb Simple Express alles, hetkel ei ole muudatusi plaanis.