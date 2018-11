Tallinna-Tartu maantee äärde kerkiva hiigeltehase tellija ja ehitaja pöörasid lepitamatult tülli

Tellija lõpetas ehitajaga paar nädalat tagasi koostöö ja ehitaja nõuab nüüd Harju maakohtule esitatud avalduses tellijalt 400 000 eurot tehtud tööde katteks.

Eesti piimatootjate ühisprojektina valmivale tehasele veebruaris nurgakivi pannes teatas tegevjuht Urmas Pallon, et tehase esimene etapp, 15 000 tonni mahutav teraviljahoidla peab valmis olema 2018. aasta saagikoristuseks ja aasta lõpul käivitatakse ka õlikultuuride pressimisliinid.

Praeguseks on aga tellija ehitajale lepingu üles öelnud. Selgituses, miks koostööpartnerite teed lahku läksid, jäi Pallon napisõnaliseks.

"Ehitaja lepingu ülesütlemine on, jah, toimunud. Praegu käib dokumentide kokkupanek ja kooskõlastamine, nii et me ei saa seda avalikult kommenteerida," ütles Pallon, kinnitades vaid, et kõik vaidlused tulenevad lepingust. Pallon kinnitas, et ettevõttel pole ehitaja ees maksmata arveid.

Peatöövõtja, osaühingu Wesico Project juhatuse liige Anti Mölter tunnistas, et probleemid algasid juba sellest, et projekteerimise ja ehitamise tähtajad olid liiga lühikesed. "Aga kindlasti mängib ka suurt rolli tellija pidev rahadega hilinemine ja mittemaksmine õigeaegselt," sõnas Mölter.