Tallinna turismiettevõtted saavad soome turistide vähenemisele vaatamata hakkama

Viru hotelli majutusjuht Kadi Saluoks ütles Delfile, et neid soomlaste vähenemine puudutanud ei ole. Hotellis peatub isegi enam turiste kui varem, vaatamata tõsiasjale, et üldiselt on soome turistide ööbimiste arv märkimisväärselt langenud.

„Soome turistid on endiselt väga lojaalsed nende oma Sokos hotelliketile, kes Viru hotelli omab,” märkis Saluoks. „See garanteerib meile nende pideva Tallinna ja meie hotellide külastuse. Lisaks on Original Sokos Hotel Viru soomlaste jaoks põhimõtteliselt hotelli sünonüüm Tallinnas, kus nad on peatunud juba üle 40 aasta.”

Viru tänaval asuva suure meenepoe Hää Eesti As juhataja Kadi Ader ütles, et ka neil mitte mingit langust täheldatud ei ole. Ka soomlasi käib poes pidevalt.

„Otseselt rahvusepõhist statistikat me ei tee, nii et minu hinnang on muljepõhine,” märkis Ader. „Loogiliselt võttes, kui saabumiste ja ööbimiste arv on vähenenud, siis on ilmselt ka meil vähem Soomest pärit turiste,” märkis ta siiski.

Küll on varasemalt öelnud Estonia ooperi- ja balletiteatri direktor Aivar Mäe, et nende soomlastest külastajaid on märgatavalt vähemaks jäänud ja seetõttu jääb müümata kuni 6000 piletit, mis tema sõnul ei ole siiski väga suur majanduslik kahju. Teatripiletite müügi languse üheks põhjuseks on ka see, et enam ei paku turismifirmad kultuurireisi pakette, milles sisaldusid ka teatripiletid.

Samuti on käibe märkimisväärse languse üle kurtnud alkoholikaupmehed, kes varem just soomlastest ostjatele orienteeritud olid.

Eesti turismi arengukava eesmärkide täitmist Soomest pärit turistide vähenemine takistanud ei ole.