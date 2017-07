Tallinna üürikorterid on aastaga 8,2 protsenti kallinenud

Pilt on illustratiivne

Tallinna korterite üüripakkumiste keskmine hind oli juunikuus 10,50 eurot ruutmeetrilt, mis tähendab võrdluses möödunud aastaga 8,2 protsendist hinnatõusu, selgub KV.ee läbi viidud turuanalüüsist.

Üürihinna tõusu taga on uute ja kvaliteetsete üürikorterite lisandumine turule. Selliste korterite üürihind on turu keskmisest oluliselt suurem ja seega mõjutab märkimisväärselt keskmist. Samaväärsete korterite hind on võrreldes möödunud aastaga 0-5 protsenti aastatagusest kõrgemal.

Kuigi korterite hind on Tallinnas muutunud aastaga oluliselt kallimaks, siis üürihindu hoiab kinnisvara väärtusega samaväärsest kasvust allpool üüripakkumiste arvu kiire kasv. „Enamasti oskavad üürileandjad üürniku huvi pälvida eelkõige soodsa hinna abil. Konkurents üürileandjate vahel on tegur, mis ei luba üürihindu soovitud määral tõsta,“ ütles KV.ee juht Tarvo Teslon.

Sellegipoolest näeb Teslon üürihindade kasvu ette ka järgmiseks aastaks. „Tallinna on kerkimas mitmed uusarendused, kuhu investorid ostavad kortereid väljaüürimise eesmärgil. Usutavasti tõuseb keskmine üürihind seetõttu veelgi, sest lisandub kallima üürihinnaga kortereid,“ sõnas Teslon.