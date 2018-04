Tallinna vanalinnas asuv baar pettis kliente Leedu alkoholiga

Tallinna vanalinnas asuva lokaali Red Emperor suhtes algatati kriminaalmenetlus, sest pubi pettis tarbijaid, kaubeldes Leedu lahja alkoholiga, millel olid sildid ära vahetatud ning puudusid saatelehed.

Maksu- ja tolliamet kontrollis 19. jaanuaril Tallinna vanalinnas asuvat pubi Red Emperor ja avastas lokaalist 4277 erineva saatelehtedeta õlut. Ärilehe andmetel olid pudelitel etiketid ära vahetatud, näidates, et tegemist on baari enda spetsiifilise margiga, kuid tegelikkuses oli pudelites Leedu õlu.

Piirikaubandus on kogumas tuure, ulatudes tavatarbijate külmikutest baarilettide taha. "Lätist toodud alkoholi puhul on keelatud tegevuseks selle edasimüümine ning võimalike edasimüügikohtade kontroll on osa igapäevasest MTA tööst. See tähendab eelkõige kontrolle toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et välistada Eesti maksumärkideta alkoholi müüki," ütles MTA kommunikatsioonijuht Rainer Laurits.

"MTA uurimisosakond on pisteliselt kontrollinud Eesti erinevates piirkondades majutus- ja toitlustusasutusi, et välistada ebaseadusliku alkoholimüügiga seotud rikkumisi. Läti maksumärkidega alkoholi oleme tuvastanud kolmest majutus- ja toitlustusasutusest ning ühel juhul tuvastasid inspektorid suures koguses Leedust pärinevat lahja alkoholi," ütles Laurits viidates Red Emperoris toimunule.