Tallinna Vee kasum ajab üle

Tallinna Vee teise kvartali kasum tegi aastaga suure hüppe.

Puhaskasum kasvas aastaga 28,3 protsenti ja ulatus 5,45 miljoni euroni, teatas ettevõte börsile. Müük kasvas 8,5 protsenti, 15,98 miljoni euroni. Mahtude kasvule aitasid kaasa nii kuivem ilm kui ka ühekordsed muutused äriklientide tarbimises.

Tallinna Vesi esitas taotluse uute tariifide kinnitamiseks konkurentsiametile 28. veebruaril. Ettevõtte poolt tariifitaotluses esitatud hinnad on ligilähedased täna kehtivatele vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindadele, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

Tegu on Tallinna Vee jaoks esimese tariifitaotlusega, mis on koostatud Konkurentsiameti soovitusliku metoodika alusel. Kinnitamisprotsess on käimas ja hetkel on ebaselge, millal uued tariifid kinnitatakse.

Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest arbitraažikohtust, mis peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ja kas kahju tuleks kompenseerida.