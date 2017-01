AS Tallinna Vesi eelmise aasta puhaskasum langes võrreldes 2015. aastaga 7,4% võrra, käive kasvas aga 5,5%.

Ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 58,98 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% ehk 3,05 miljonit eurot, teatas Tallinna Vesi börsile. Samal ajal langes puhaskasum võrdluses eelmise aastaga 7,4% ehk 1,47 miljonit eurot.

Puhaskasumi langus on ettevõtte teatel suuresti seotud tariifivaidlusega seonduvate õigusabikuludega. Samuti mõjutas puhaskasumit negatiivselt ka Swap lepingute ümberhindamise tulemus.

Brutokasumi 3,1% ehk 1,01 miljoni euro suurune tõus on seotud arvestatava müügikasvu, suurenenud toruehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi ning vähenenud kemikaalikuludega, mida tasakaalustasid suurenenud muud tootmisega seotud otsekulud, palga- ja amortisatsioonikulud.

ASi Tallinna Vesi finantsdirektor Riina Käi selgitab, et ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, mistõttu sõltub põhitegevuse tulu, s.o veevarustus- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest.

Kui põhitegevuspiirkonnas veevarustus- ja reoveeteenustelt teenitud tulu kasvas, siis teeninduspiirkonna-välistelt aladelt saadava tulu osas toimus kerge langus. Suurim müügikasv tulenes toruehitus- ja asfalteerimisteenustelt, mis suurenesid võrreldes 2015. aastaga 1,8 miljoni euro võrra. Ettevõtte otsib Käi sõnul jätkuvalt võimalusi kasvatada mitte-regulatiivsete teenuste äri.