Tallinna Vee suuromanik alandab Inglismaal ja Walesis vee hinda

Tallinna Vee üks suuromanikest, United Utilities, langetab seal keskmist veearvet 10,5 protsenti ja Seven Trent viis protsenti. Seevastu Thames Wateri klientide veearve ei muutu.

Veeettevõtted esitasid regulaatorile Ofwat viie aasta veetariifiplaanid ajavahemikuks 2020-2025. Ofwat avalikustab iga ettevõtte plaanid 2019. aasta jaanuaris, kirjutab BBC.

Mullu detsembris teatas, et regulaator, et hinnaülevaate tulemuste kohaselt vähenevad veearved vahemikus 2020-2025 keskmiselt 15-25 naela aastas.

Alates erastamisest 1989. aastal on veearvete kasv ületanud inflatsiooni umbes 40 protsenti. Regulaatorit kritiseeriti, et nad on ülehinnanud veeettevõtete kulusid.