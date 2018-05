TALLINNA VESI Foto: Rauno Volmar

Tallinna Vesi esitas kaebuse Euroopa inimõiguste kohtule, leides, et Eesti on rikkunud ettevõtte õigust õiglasele menetlusele ja omandi kaitsele. Kaebus on seotud tariifivaidlusega, mille osas langetas riigikohus lõpliku ebasoodsa otsuse 12.12.2017.