Tallinnas algab Eesti suurim tööstusmess

Rahvusvaheline masinatööstuse mess Instrutec 2018 leiab aset Eesti Näituste messikeskuses.

Ligi 90 tööstusvaldkonna ettevõtet tutvustavad üritusel uusimaid tooteid ja teenuseid, demoalal saab näha Eestis toodetud tippseadmeid, toimuvad töötoad, Targa tööstuse digitaliseerimise infopäev, visiooniseminar tööstuse tippjuhtidele ning esitletakse uut tööstuse andmebaasi Industry Estonia.

Messil on esinduslik tootmistehnika valik, mida saab reaalselt töötamas näha. Samuti leiab valiku tööstusroboteid, automaatikat ja tarkvaralahendusi. Näiteks tulevad tartlased välja aasta eest valminud Fractory.co veebitarkvaraga, mis võitis Saksamaal äsja esikoha EuroBLECH-konkursil "Samm digitaalsesse reaalsusesse".

Esitletakse ka tööstuse andmebaasi ja päringute vahendamise keskkonda Industry Estonia, mis lubab masinatöösturitel koostööpartnereid leida tehnoloogia, kasutatava materjali, sertifikaatide, tööstusvaldkonna, EMTAKi kohase tegevusvaldkonna ja ettevõtete nime järgi. Peagi lisandub päringute vahendamise võimalus.

„Instrutecile on oodatud ka tehnoloogiahuvilised noored, messilt saadud praktiline kogemus aitab ellu viia karjäärivalikud tehnoloogiavaldkonnas,“ ütles Instruteci projektijuht Epp Sultsmann.

Messi teabeprogramm on tänavu väga mahukas, läbiv teema on tööstuse digitaliseerimine. Teabeprogrammi panustasid Eesti Masinatööstuse Liit, Tehnopol, Eesti IKT Klaster, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Klinkmann Eesti AS jt.

Tänavuse Instruteci üks tippsündmusi on terve neljapäeva kestev targa tööstuse ideepäev, eesmärgiga koguda ideid tööstussektori või sellega seotud ettevõtete probleemide ja väljakutsete lahendamiseks.

Ettevõtted on esitanud lahendamiseks 12 probleemi, need on seotud kas toote- või teenusearendusega või ettevõtte töökorralduse ja siseprotsessiga.