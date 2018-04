Tallinnas ei asu kalleimad Eesti majad. Kus need asuvad?

Eesti kalleima müügihinnaga majad ei asu Tallinnas, vaid hoopis Rae vallas, kus 137 müügis oleva maja eest küsitakse keskmiselt 1605 eurot ruutmeetri kohta, teatas kv.ee.

Samal ajal on Tallinnas müügis oleva maja ruutmeetri hind keskmiselt 1562 eurot ja Harjumaal 1377 eurot, näitavad kinnisvaraportaali KV.EE märtsikuised andmed.

„Majade müügihind teeb hoogsat tõusu“, kinnitab Tarvo Teslon, KV.EE portaalijuht: „Harjumaa majade müügikuulutuste keskmine hinnapakkumine on aastaga tõusnud 7 protsenti ja Tallinnas 9 protsenti. Inimest ostujõud püsib täna veel kannul, ent kui kõrge ehitushinna ja elamispindade suur pakkumine ostjate innukust vaigistama peaks, võime näha müüjate hinnaoptimismi vaibumist.“

Eelmisel kuul, märtsis 2018 otsis portaali KV.EE kaudu ostjat 1623 maja Harjumaal. Neist üle poole ehk 702 maja asusid Tallinnas. Kui Harjumaa majade müügipakkumiste arv on vähenenud aastaga 17%, siis Tallinnas on uut omanikku otsivate majade arv vähenenud 10 protsenti.

Kõige odavamalt saab maja osta Paldiskis, kus tagasihoidliku 15 maja müügipakkumise keskmine hind on 393 eurot ruutmeetri kohta, mis tähendab, et eelmise aastaga võrreldes on hind tõusnud 9 protsenti.