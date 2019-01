Tallinnas elav välismaalane on mures siinsete hindade pärast. "Elu Eestis on ääretult kallis!"

Anwar tegi hiljuti postituse Facebooki grupis „Expats in Tallinn/Estonia”, kus kutsus oma tähelepanekutele tuginedes ka teisi grupi liikmed sel teemal kaasa rääkima, vahendab portaal Estonian World, avaldades ka ise välismaalase kirjelduse elust Eestis.

„Ma olen Eestis elanud neli ja pool aastat ja kui ma võrdlen siinset palgataset siinsete hindadega, siis on Eestis elamine ääretult kallis,” märkis Anwar, lisades, et ainus, kus see takistuseks ei ole, on siis, kui sa töötad IT-sektoris, kus on väga suur nõudlus tööjõu järele. Välismaalane põhjendab kallist elu Eestis kaheksa erineva kulugrupi võrdluse baasil.

1. Riided ja jalanõud. „See on juba statistiliselt tõestatud, et need on Eestis Euroopa keskmistest hindadest kallimad,” tõdes Anwar, kes ise on väga harva riideid ja jalanõusid Eestist ostnud. „Spordi- ja talveriided on Skandinaavia riikides odavamad,” sõnas ta.

2. Värsked aedviljad ja muud toiduained. „Kui ma võrdlen Saksamaa või Suurbritannia hindadega, siis on aedviljad, puuviljad ja muud majapidamistarbed üsna sarnase hinnatasemega või kallimad,” lausus Anwar.

3. Raamatud. „Minu suurim nurin on raamatute osas, mis on Eestis umbes 30% kallimad kui Lääne-Euroopas – kui võrrelda mõnede värskete raamatute hindasid siin ja mujal,” sõnas välismaalane. Ta tõdes, et välismaalt on neid raamatuid ka mõttetu tellida, sest siis tuleb saatmiskulud juurde maksa ja see teeb juba sama hinna, mis Eestis on. „Kui sa ostad kümneid raamatuid aastas, võib see vahe sadade eurodeni ulatuda,” märkis ta.